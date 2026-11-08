مجدي عبيد بيشكر أشرف زكي: سند حقيقي حتى لو مش في النقابة

ترفيه

الفنان مجدي عبيد الدالي كتب رسالة شكر وتقدير للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عشان مواقفه الإنسانية ودعمه ليه في أزماته الصحية، وده رغم إن مجدي عبيد مش عضو رسمي في النقابة.

عبيد كتب على حسابه الرسمي في فيسبوك إنه مخدش شرف العضوية في نقابة المهن التمثيلية، ولا شرف أن يكون الدكتور أشرف زكي نقيبه، بس قال إنه فخور بانتمائه لجماعة الفنانين اللي ليهم شرف العضوية في النقابة وتحت قيادة أشرف زكي.

وحكى عبيد إن الدكتور أشرف زكي كان سند حقيقي ليه في كل الأزمات الصحية الصعبة اللي مر بيها، سواء جلطات المخ أو جلطات القلب. ووصف سرعة استجابته لدرجة إن زوجته لما كانت تتواصل معاه عشان تطلب سرير رعاية مركزة، كان اتصال النقيب بيوصل للمستشفى قبل ما مجدي عبيد نفسه يوصل.

وأكد الفنان مجدي عبيد إن الدكتور أشرف زكي مش بيفرق في الدعم والعلاج بين فنان مقيد في النقابة وفنان غير نقابي، طالما الشخص مريض وبينتمي للجماعة الفنية، وأضاف إن أبواب نادي نقابة المهن التمثيلية دايماً مفتوحة ليه ولأسرته.

ختم عبيد كلامه بوصف الدكتور أشرف زكي بـ "النقيب الإنسان وسفير الإنسانية"، ووجه له كل الشكر على دعمه لجموع فناني مصر.