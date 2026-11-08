صدمة في شباك التذاكر.. فيلم "نصيب" يخذل ياسمين صبري

ترفيه

ياسمين صبري اصطدمت بواقع صعب في أول تجربة بطولة سينمائية مطلقة ليها في فيلم «نصيب»، اللي حقق إيرادات ضعيفة جداً ما عدتش تلات ملايين جنيه في عشر أيام عرض.

الفيلم اتعرض في أكتر من 55 قاعة سينما، أغلبهم في القاهرة، بس الإقبال كان باهت لدرجة إن إيرادات بعض الأيام ما وصلتش لـ 200 ألف جنيه. بصراحة، البداية دي فتحت الباب لانتقادات حادة، لأن واضح إن الوصول للنجومية المنفردة من غير أسماء تقيلة في الصف الأول مش حاجة سهلة خالص.

النقاد مابرحموش، ووجهوا انتقادات قاسية لياسمين لأن أدوارها لسه محبوسة في «قوالب جمالية باردة» من غير عمق درامي حقيقي. حتى القصة كانت تقليدية ومستهلكة عن شابة بتورث ثروة ومصيف فاخر،

ومش بس القصة، الكيمياء التمثيلية بين ياسمين وشريكها السوري معتصم النهار كانت متعثرة، ده غير الأزمة الواضحة في إتقان اللهجة المصرية. ياسمين دلوقتي في موقف محرج قدام أسئلة عن قدرتها على تصحيح مسيرتها السينمائية بعد الاختبار الصعب ده.

تفتكروا ياسمين تقدر تلملم الموقف في التجربة الجاية ولا دي كانت علامة خطر؟