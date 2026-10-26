نقابة الممثلين ترفض أي إساءة لمكة والمدينة في بيان رسمي

ترفيه

نقابة الممثلين برئاسة الفنان أشرف زكي طلعت بيان رسمي باسم كل فناني ومبدعي مصر، أعلنت فيه الرفض القاطع لأي إساءة للمقدسات الإسلامية. النقابة شددت في البيان على ضرورة الحفاظ على قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة ومكانتهم اللي مش ممكن حد يمسهم في وجدان المسلمين.

البيان وصف مكة المكرمة بأنها مهبط الوحي ومثابة الناس، والمدينة المنورة بأنها دار الهجرة ومثوى المصطفى، واعتبر إن البقاع الطاهرة دي هي منارة الإيمان اللي أضاءت الكون كله. وأكد الفنانون إن أي محاولة للإساءة بأي شكل كانت هي أمر مرفوض تماماً وبكل حزم، وإن الدفاع عن مكانة مكة والمدينة أمانة إسلامية ووجدانية مفيهاش أي تهاون.

وبخصوص العلاقات بين مصر والسعودية، البيان وضح إن الروابط بين البلدين مش وليدة اللحظة، لكنها امتداد لطبيعة جغرافية ووجدانية وروابط قوية مبنية على وحدة المصير والمصالح المشتركة والمواقف الراسخة اللي بتعكس قوة الشعبين الشقيقين.

وفي النهاية، أكد فنانو مصر إن القوى الناعمة في البلد دايماً في طليعة المدافعين عن حرمة وتقدير المقدسات الإسلامية، وبيرفضوا أي خطاب أو محاولة هدفها التطاول على أطهر بقاع الأرض، مع تمنياتهم بدوام الأمن والأمان والمحبة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.