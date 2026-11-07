نهاية مأساوية لـ «طالع نازل».. نورا انتقمت من علي بس بسعر غالي أوي

ترفيه

مسلسل «طالع نازل» خلص رحلته بعشر حلقات كانت مليانة مفاجآت وتطورات درامية محدش يتوقعها. الحكاية اللي بدأت بصراعات وانتقام بين نورا، اللي قامت بدورها منى زكي، وجوزها علي، اللي جسده محمد شاهين، انتهت بمواجهة قاسية خلت الطرفين يدفعوا تمن كبير أوي.

خطة انتقام قلبت الموازين

الدراما وصلت لذروتها في الحلقتين التاسعة والعاشرة، لما نورا صممت تكمل في طريق الانتقام من علي بعد ما اكتشفت إنه متجوز عليها في السر من مي، اللي أدت دورها مريم الخشت. الصدمة مكنتش في الجواز بس، لا دي كانت في إن مي حامل، ودي كانت ضربة قوية لنورا اللي كان حلمها الوحيد إنها تبقى أم.

في الحلقة التاسعة، الصراع زاد جداً بين نورا ومي، وعلي لقى نفسه محاصر في دوامة من الأزمات اللي بدأت تهدد مستقبله الفني وحياته الشخصية كلها بسبب غلطاته القديمة. في الوقت ده، نورا كانت شغالة زي الساعة في تنفيذ خطتها عشان تضغط عليه وتخليه يحس إنه فقد السيطرة تماماً على كل حاجة في حياته.

السقوط المدوي في الحلقة الأخيرة

وصلنا للحلقة العاشرة والأخيرة، وهنا نورا قررت تضرب الضربة القاضية. نشرت فيديو بيوثق لحظة تعاطي علي لمخدر الكوكايين، وطبعاً الفيديو ده عمل قلبان وجدل واسع جداً على السوشيال ميديا، والموضوع مخلصش عند كلام الناس، لأن الشرطة تدخلت فعلاً وقبضت على علي.

لكن الانهيار مكنش قانوني وبس، ده وصل للبيت كمان. مي أول ما شافت الفيديو قررت فوراً إنها تنفصل عن علي وتطلب الطلاق. ومن هنا دخل علي في حالة نفسية صعبة جداً، وانتهت قصته وهو جوه إحدى المصحات عشان يتلقى العلاج اللازم.

خسارة الحلم وتمن الانتصار

رغم إن نورا قدرت تنتقم وتكسر علي، بس هي كمان مخرجتش كسبانة. نورا تلقت صدمة وجعت قلبها لما اضطرت تنهي حملها بسبب إصابة الجنين بتشوهات، وبكده الستارة نزلت على قصتها وهي خسرانة حلم الأمومة اللي كانت مستنياه بفارغ الصبر، وكانت نهاية مليانة وجع وخسائر إنسانية.

النهاية دي سابت تساؤلات كتير عن مفهوم الانتقام وإيه هي حدود الخلافات الزوجية، وهل فعلاً ممكن حد ينتصر على التاني من غير ما يدفع تمن نفسي وإنساني باهظ؟ خصوصاً إن رحلة نورا انتهت بخسارات مؤلمة رغم إنها حققت انتقامها.

تفاعل الجمهور وأداء الأبطال

على مدار الحلقات، الجمهور أشاد جداً بأداء منى زكي ومريم الخشت ومحمد شاهين، خصوصاً في المشاهد النفسية والمواجهات القوية اللي كانت بينهم. طبعاً شخصية نورا عملت حالة جدل كبيرة؛ ناس كتير تعاطفت معاها لأنها اتعرضت للخيانة، وفي نفس الوقت في ناس انتقدت بشدة الطريقة اللي اختارتها عشان تنتقم بها.

مسلسل «طالع نازل» بيقدم معالجة درامية للعلاقات الزوجية والأسرار والصدمات اللي ممكن تحصل فيها. القصة بتدور في إطار اجتماعي وتشويقي عن نورا، الست القوية والناجحة، وجوزها علي، الملحن والموسيقار المعروف، اللي حياتهم اتقلبت تماماً بعد اكتشاف أسرار مكنتش على البال.

العمل شارك في بطولته بجانب منى زكي ومحمد شاهين ومريم الخشت، كل من ليلى عز العرب، وميمي جمال، وحمزة دياب، وشاهين. والمسلسل من تأليف سماء أحمد عبدالخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة.