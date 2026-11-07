شيرين عبد الوهاب بتقرأ سيرة بريتني سبيرز.. والرجوع للساحة الفنية شغال

ترفيه

شيرين عبد الوهاب نزلت صور ليها وهي بتقرأ كتاب السيرة الذاتية بتاع بريتني سبيرز، اللي حكت فيه عن الأزمات اللي مرت بيها في حياتها، خصوصاً قضية الوصاية اللي كانت بينها وبين والدها ووصلت للمحاكم واتهمته فيها باستغلالها لسنين، لدرجة إن محبيها عملوا مظاهرات عشان يطالبوه يسيبها، ده غير العلاقات العاطفية اللي أثرت على مسيرتها.

بعيداً عن القراءة، شيرين بدأت ترجع تدريجياً لنشاطها الغنائي السنة دي بصفحة جديدة مع جمهورها، ونوعت في الألوان الموسيقية اللي بتقدمها، ورجعت تقف على المسرح تاني عشان تحيي حفلات، وده رجع اسمها للصدارة في المشهد الغنائي.

خلال الشهور اللي فاتت، شيرين سجلت حضور قوي بطرح خمس أغنيات جديدة، وعملت حفل جماهيري كبير في الساحل الشمالي. ومش ناوية تقف هنا، لأنها بتستعد لحفلين غنائيين في بيروت وفي السعودية عشان تكمل خطوات رجوعها.

البداية كانت في أبريل الماضي بأغنية "الحضن شوك" اللي كتبها ولحنها عزيز الشافعي ووزعها توما، وكانت أول خطوة في سلسلة إصداراتها الموسيقية للسنة دي. وفي مايو، كملت النشاط ده بأغنية "تباعًا تباعًا"، وبرضه بالتعاون مع عزيز الشافعي في الكلمات والألحان وتوزيع توما، الثنائي اللي شارك في صناعة أكتر من عمل ضمن أغاني عودتها.