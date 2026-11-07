هجوم فني على صالون "20 × 20".. أكتر من 920 مشارك من كل مصر

ترفيه

المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة شافت إقبال مش طبيعي على صالون الأعمال الفنية الصغيرة "20 × 20"، لدرجة إن عدد الفنانين والفنانات اللي قدموا عدى الـ 920 شخص. المشاركات جاية من مختلف الأجيال والاتجاهات الفنية ومن 24 محافظة في كل أنحاء الجمهورية، وده بيوريك قد إيه الفنانين كانوا مستنيين رجوع التجربة دي عشان يجرّبوا ويعرضوا أعمالهم بشكل مختلف.

الدورة دي بقى ماشية تحت شعار وضعه الدكتور أحمد رجب صقر، قوميسير الدورة، عشان يخلي فيه تفاعل بين الرؤية البصرية والإحساس الموسيقي. أما بالنسبة للمجالات، فالمشاركات متقسمة على خمسة مجالات هي التصوير والنحت والجرافيك والرسم والخزف، بس الشرط الأساسي والملزم للكل هو المقاس الموحد للعمل، اللي لازم يكون 20 × 20 سم، وده عشان يدي مساحة للتجريب البصري المركز.

دلوقتي لجنة الفرز بتجهز نفسها عشان تبدأ شغلها في الأيام اللي جاية، وهتختار الأعمال اللي ماشية مع الشروط الفنية والفلسفة بتاعة الصالون، وبعدها هيعلنوا عن أسماء الفنانين اللي هيشاركوا. ومن المقرر إن الصالون يفتح أبوابه في مجمع الفنون بالزمالك خلال شهر ديسمبر 2026، وده في إطار جهود قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد لدعم المبدعين من كل الأجيال.

بصراحة فكرة إنك تحصر إبداعك كله في مربع 20 في 20 سم دي لوحدها تحدي، بس ده اللي بيخلي الفن ممتع ومجنون. تفتكروا مين اللي هيقدر يدمج المزيكا بالرسم في مساحة صغيرة كده؟