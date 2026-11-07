كريم فهمي وإيمان العاصي مع بعض في مسلسل «اعتراف» لرمضان 2027

ترفيه

كريم فهمي وإيمان العاصي هيشاركوا في بطولة مسلسل «اعتراف»، اللي هيتعرض في موسم رمضان 2027. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، ومن تأليف كريم فهمي نفسه، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج تامر مرسي.

والجمهور مستني يعرف تفاصيل الشخصيات والأحداث اللي هيقدمها المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.

وبالنسبة لكريم فهمي، فآخر مشاركاته الفنية كانت ظهوره كضيف شرف في فيلم «خلي بالك من نفسك» اللي نزل السينمات في أغسطس الماضي مع أحمد السقا وياسمين عبد العزيز. كريم لعب في الفيلم دور «كيرو»، الحبيب السابق لياسمين عبد العزيز، والشاب الرياضي اللي مهتم بلياقته وبيرجع يظهر في حياتها عشان يساعدها في مواقف معينة حتى بعد جوازها من شخصية أحمد السقا.

تفتكروا كيميا كريم وإيمان العاصي هتظبط المرة دي في «اعتراف»؟