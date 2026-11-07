أنور وجدي عن فاتن حمامة: عبقريتها كانت بتخلي التمثيل قدامها مجهود جبار

ترفيه

في حوار صحفي، كشف الفنان أنور وجدي عن تفاصيل مثيرة عن الوقوف أمام فاتن حمامة في التمثيل، ووصفها بأنها ممثلة الشاشة الأولى في الشرق، مش عشان شهرتها بس، لكن لأن أساسها فطري غريب ومواهبها قوية لدرجة إنها بتخلق حولها "هالة نورانية".

وجدي اعترف إن التمثيل قدام نجمة بعبقرية فاتن حمامة مش عملية سهلة خالص، بل على العكس، وصفها بأنها تجربة متعبة جدًا. والسبب في كده إن حضورها القوي بيفرض على أي ممثل واقف قدامها إنه يكون في حالة يقظة فنية عالية وتركيز مضاعف، عشان يقدر يقدم أداءه بسلامة واقتدار ومن غير ما يتوه في وسط عبقريتها.

بس رغم كل التعب والمجهود الذهني اللي كان بيحتاجه عشان يواكب أداءها، أنور وجدي أكد في النهاية إن التجربة دي كانت ممتعة، ووصف العمل مع فاتن حمامة بأنه ممتع ولذيذ.

بصراحة، لما تكون الموهبة بتفرض نفسها كده، التعب بيبقى جزء من المتعة، والنتيجة في الآخر هي اللي بتعيش وتخلينا لسه بنتكلم عنهم بعد كل السنين دي. تفتكروا في حد من ممثلين دلوقتي عنده الهيبة اللي تخلي اللي قدامه يخاف يغلط؟