جهزوا الفشار.. مسلسل «في الظل» راجع بموسم تاني على شاهد

ترفيه

منصة MBC شاهد أعلنت إن مسلسل «في الظل» راجع بموسم تاني يوم الأحد 15 نوفمبر، وده بعد ما الموسم الأول عمل نجاح كبير وينتظره قطاع كبير من الجمهور في الوطن العربي.

المسلسل اللي معروف برضه باسم «تحت الأرض» أو Yeraltı، حكايته بدأت في الموسم الأول مع راجل كان بيدور على الانتقام لعائلته، بس الدنيا لفت بيه ولقى نفسه داخل السجن، وبعدين انضم لعصابة إجرامية خطيرة وبدأت رحلة صراعات مابتخلصش.

ومع مرور السنين، الحكاية تعقدت أكتر لما اكتشف إن الست اللي بيحبها اتجوزت حد قريب منه، وبقت حياته عبارة عن معركة مستمرة بين الحب والولاء والرغبة في البقاء في عالم مابيعترفش غير بالقوة وبس.

العمل بيجمع مجموعة من النجوم زي دنيز جان أكتاش، وأوراز كايجلار أوغلو، وديفريم أوزكان، وسمية أيدوغان.

تفتكروا البطل هيقدر ينتقم ولا الحب هيغلبه في الآخر؟