إليسا بترجع لأصلها في ألبوم «أليسار».. تجربة موسيقية بـ 14 أغنية دفعة واحدة

ترفيه

إليسا قررت تدخل مرحلة جديدة من النضج والتحرر الإبداعي في ألبومها الرابع عشر «أليسار»، اللي نزل يوم الخميس 5 نوفمبر 2026. الخطوة دي فيها خصوصية كبيرة لأنها اختارت تستخدم اسمها الحقيقي كعنوان للمشروع، وده بيعبر عن رؤيتها الصادقة للحياة والحب والموسيقى، وبيرجعها لجوهر الهوية الموسيقية اللي خلتها واحدة من أهم نجمات البوب العربي على مدار أكتر من ربع قرن.

إليسا هي نجمة بوب لبنانية معروفة بتأثيرها الكبير في الساحة الغنائية العربية، وبالألبوم ده بتأكد استقلاليتها الفنية من خلال إنتاجه بالكامل عبر شركتها E-Records، وده ثاني ألبوم بتعمله الخطوة دي. كمان بدأت شراكة مع شركة Believe Artist Services العالمية عشان تطور مسيرتها كفنانة مستقلة وتوصل أعمالها للأسواق الدولية.

استراتيجية مختلفة ودعم عالمي

الألبوم مكنش مجرد إصدار غنائي، لكنه جه مع حملات ترويجية ضخمة بالتعاون مع Spotify و«أنغامي». بدأت الحكاية بمبادرة EQUAL Arabia من Spotify اللي بتحتفي بقوة المرأة واستقلاليتها، ووصلت لدرجة إن إليسا ظهرت على لوحة إعلانية في ساحة تايمز سكوير في نيويورك. أما مع «أنغامي»، فالحملة مكملة من خلال برنامج Anghami Elite كاحتفاء بمكانتها في الموسيقى العربية.

إليسا اختارت تسمي الألبوم «أليسار» مش بس عشان ده اسمها الحقيقي (أليسار زكريا خوري)، لكن كمان عشان تستحضر رمزية ملكة قرطاج الفينيقية، اللي بتمثل القوة والإرادة. وبتقول في رسالة لجمهورها إن «أليسار» هو الاسم اللي شايل قصتها وهويتها وكل نسخة كانتها أو هتكونها. الألبوم ده جه بعد سنتين من التحضير اللي كان فيه تحديات وظروف صعبة، لكنها صممت تمشي ورا رؤيتها لحد ما وصلت لحالة التحرر اللي بتسمح لها تقدم موسيقاها بقناعاتها الخاصة، تحت فلسفة Back to Basics، اللي بتركز على الصوت والإحساس بعيداً عن سباق الترندات والأرقام.

تجربة استماع حرة وتنوع لهجات

في حركة جريئة، إليسا طرحت الـ 14 أغنية دفعة واحدة، ومن غير ما تختار أغنية تكون «سينجل» أو تنزل فيديو كليب مع الإطلاق. هي شايفة إن كل عمل له خصوصيته، وعاوزة تدي الجمهور حرية يكتشف الألبوم ويختار الأغنية الأقرب لقلبه من غير توجيه. الألبوم متنوع جداً من حيث اللهجات؛ فيه 9 أغاني بالمصري، و4 باللبناني، وأغنية واحدة بالخليجي، في توليفة بتفكرنا بروح البوب العربي في بداية الألفية بس بلمسة عصرية.

كيمياء فنية وتفاصيل الأغاني

الألبوم جمع إليسا بنخبة من صناع الموسيقى. رجعت الكيمياء الفنية مع مروان خوري في 3 أغاني لبنانية: «اعطيني غمرة» و«مطارات» (كلمات وألحان مروان)، و«بدي ياك» (كلمات علي المولى وألحان مروان). كمان تعاونت مع الشاعر محمد رفاعي في «يبليك بالحب» اللي لحنها أحمد إبراهيم، ومع تامر عاشور اللي لحن «هبطل أحب» و«وشّي نوّر» من كلمات نادر عبد الله.

عزيز الشافعي ساب بصمته في «كشف الحساب» (كلمات نادر عبد الله) و«الأوضة الضالمة» اللي كتبها ولحنها هو. وفيه كمان «ليل يا ليل» من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، وأغنية «سهلة الأذية» من كلمات أحمد راؤول وألحان أحمد زعيم. أما «احتمال» فهي من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، و«وعدني» من كلمات سهام الشعشاع وألحان أيمن قميحة، وأغنية «ما تلاقيناش» من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى. التوزيعات كانت من نصيب هادي شرارة وأحمد إبراهيم وتميم وجلال حمداوي وغيرهم.

كل أغنية في «أليسار» بتحكي حالة إنسانية؛ «ليل يا ليل» بتمثل الفرح بعد طريق طويل، و«هبطل أحب» بتجسد قرار المرأة بإنهاء علاقة استنزفتها. «بدي ياك» بتعبر عن حنين مش قادر يختفي، بينما «كشف الحساب» بتفتح دفاتر الخيانة والغدر. أما «شتا الرياض»، فهي أول أغنية أصلية لإليسا باللهجة الخليجية (كلمات عبد الله الملحم وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ)، وبتربط بين برد الشتاء وحرارة الشوق. «مطارات» بتوصف حضور الحبيب في الذاكرة رغم المسافات، و«ما تلاقيناش» بتحكي عن حب تاه في الصمت والأنانية. وفي «سهلة الأذية»، بنشوف قوة المرأة في التحرر من جراحها والانتصار لنفسها.

تفتكروا قرار تنزيل الألبوم كله مرة واحدة من غير كليبات هيجيب نتيجة ولا كان أحسن تمشي بنظام السينجلز؟