أنغام مش طايقة ريحة السجاير في حفلة العاصمة الإدارية

ترفيه

أنغام أبدت انزعاجها خلال حفلها في دار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. الفنانة انزعجت من ريحة السجاير اللي وصلت لخشبة المسرح وهي بتغني، وتساءلت: «مين بيدخن؟».

الموقف متسجل في فيديو متداول، وأنغام عبّرت بإشارات إيديها عن ضيقها من ريحة التدخين. الموضوع أثار تفاعل واسع على السوشيال ميديا، وسط مطالب بالالتزام بمنع التدخين داخل القاعات المغلقة حفاظاً على راحة الجمهور والفنانين.

بس للأمانة، أنغام مخلتش الموقف ده يبوظ السهرة، وكملت وصلتها الغنائية من غير ما تأثر على أجواء الحفل، وسط تفاعل كبير من الحضور. الحفلة كانت بمصاحبة أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، وقدمت فيها مجموعة من أشهر أغانيها.

المفاجأة اللي فرحت الكل هي إن أنغام رجعت غنت أغنية «بسبوسة»، ودي أغنية من بداياتها الفنية في تمانينات القرن الماضي لما كانت لسه طالبة في ثانوي وعضو في فرقة الموسيقى العربية.

الحفلة دي جت بعد ما أنغام أحيت سهرة كاملة العدد على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وكان ده احتفالاً بعيد الحب المصري.