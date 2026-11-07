شباب شمال سيناء بيحتفلوا بتخرجهم في مشروع «ابدأ حلمك»

ترفيه

على مسرح قصر ثقافة العريش، انطلقت فعاليات حفل تخرج الدفعة التالتة من مشروع «ابدأ حلمك» يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026. الحفل ده بتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبيجي ضمن احتفالات شمال سيناء باختيارها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026، وسط حضور من القيادات الثقافية والفنية وأهل المحافظة.

البداية كانت بعرض مسرحي عن قيمة الكلمة وتأثيرها، قدمه شباب المشروع عشان يورونا المهارات والخبرات اللي اتعلموها في التدريب، وإزاي قدروا يوظفوا أدواتهم التمثيلية في التعبير عن القضايا المختلفة من خلال المسرح.

الحفل احتفى بتخرج حوالي 40 متدرب من أبناء شمال سيناء، اللي شاركوا في البرنامج التدريبي للمشروع تحت الإدارة الفنية للمخرج أحمد طه. والتدريب كان بمشاركة فريق متخصص ضم الدكتور صلاح مصطفى في الموسيقى، والفنان محمد العشري في الاستعراضات، والدكتورة رانا عبد القوي في الدراما، والفنان أحمد أبو عميرة في التمثيل، والمهندس محمود حنفي في السينوغرافيا.

مشروع «ابدأ حلمك» يعتبر واحد من أهم المشروعات النوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة، لأن هدفه هو اكتشاف المواهب المسرحية الشابة وتأهيلها في كل فنون المسرح عشان يخرج «ممثل شامل»، ويديهم فرصة حقيقية إنهم يبدأوا طريق الاحتراف ضمن برامج وزارة الثقافة.

خطوة حلوة إننا نشوف مواهب جديدة بتطلع من سيناء وبتاخد تدريب أكاديمي صح، تفتكروا مين من الدفعة دي هيكون نجم المسرح الجاي؟