فرحة في بيت رانيا فريد شوقي.. كتب كتاب بنتها فريدة وسط النجوم

ترفيه

الفنانة رانيا فريد شوقي احتفلت بعقد قران بنتها فريدة عاطف عوض في أجواء عائلية رايقة جداً، وطبعاً الفرح مكملش غير بحضور عدد من نجوم الفن اللي جم يباركوا للعروسين ويفرحوا معاهم.

الفنانة داليا البحيري كانت من أوائل الناس اللي وصلت الحفلة، ونزلت مجموعة صور على إنستجرام بتوثق لحظات كتب الكتاب، وكتبت رسالة تهنئة كلها حب للعروسين. داليا وصفت فريدة بأنها "أجمل وأرق عروسة"، ووجهت التهنئة لها ولرانيا فريد شوقي وللفنان عاطف عوض وللعريس وليد، ودعت لهم بالسعادة والحفظ.

الحضور كان متنوع ومبهج، وشوفنا الفنانة ناهد السباعي (خالة العروسة وبنت المنتجة ناهد فريد شوقي) موجودة، ومعاها الفنان أحمد جمال سعيد، وقسمت ابنة داليا البحيري، والكل كان بيشارك في حالة البهجة والاحتفال اللي مالت المكان.

طبعاً الصور اللي نزلتها داليا البحيري لقت تفاعل كبير، ومتابعينها مسبوش فرصة إلا وكتبوا تعليقات تهنئة ومباركات للعروسين، واتمنوا لهم حياة زوجية هادية ومليانة حب واستقرار.

ألف مبروك لفريدة وليد، ويا رب تكون بداية حياة سعيدة ومستقرة.