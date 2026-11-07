سامح حسين في ورطة.. وسام حامد بتفكره بأيام الخطوبة في نص الشارع

ترفيه

سامح حسين قرر يشارك متابعيه على فيسبوك لحظة صراحة «قاسية» شوية مع زوجته وسام حامد في شوارع القاهرة. الفيديو بدأ بهزار لما سامح سألها: «إنتِ جايباني هنا ليه؟ خطفاني»، وردت عليه إنها عاوزة تسأله سؤال، فسألها مازحًا إن السؤال ده مكنش ينفع في البيت.

الصدمة كانت لما وسام حامد خلت سامح يبص على لافتة إعلانية مكتوب عليها «مين مايحبش نادرة»، ومن هنا بدأت «المحاكمة». وسام سألته بكل بساطة ليه مش بيعمل لها مفاجآت زي دي، وأعربت عن تمنياتها إنه يرجع يهتم بيها ويقدم لها مفاجآت زي ما كان بيعمل أيام الخطوبة.

طبعاً سامح حسين مسبش الموقف يعدي كدة، وعلق على الفيديو بسخرية وقال إنه وقع في ورطة وطلب من الجمهور إن حد يلحقه، وأضاف إن المفاجآت دي كانت أيام زمان لكن دلوقتي مفيش مفاجآت، في إشارة كوميدية لعتاب زوجته له.

الظهور ده بييجي بعد فترة صعبة عاشها سامح حسين بسبب أزمة صحية شديدة استدعت دخوله المستشفى، قبل ما يطمن جمهوره ويأكد رجوعه للبيت، ووصف الأيام اللي قضاها في المستشفى بأنها كانت صعبة وشكر ربنا على تعافيه، وهو الخبر اللي خلى المتابعين يتفاعلوا معاه بشكل كبير ويتمنوا له الصحة والعافية.

بصراحة، كلنا عارفين إن طلبات «أيام الخطوبة» دي فخ كبير، تفتكروا سامح هيعرف يخرج من الورطة دي ولا هيعمل لها إعلان في الشارع فعلاً؟