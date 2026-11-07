حازم شاهين يكسر الدنيا في مهرجان القاهرة للجاز

ترفيه

حازم شاهين قرر يثبت للكل ليه هو واحد من أشطر عازفي العود في مصر والعالم العربي، وعمل حفلة "كامل العدد" في الجامعة الأمريكية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للجاز .

وشاهين عزف مجموعة مقطوعات من ضمنها "النداء الأخير"، و"نسمة صيف"، و"مجنون أمنيات". وتتميز مؤلفات شاهين بالحداثة والأصالة في آن واحد.

بعيداً عن سهرة الجاز، حازم مش غريب على المسارح الكبيرة، لأنه شارك الموسيقار اللبناني زياد رحباني في حفلات كتير في لبنان. وكمان عنده بصمة واضحة في الموسيقى من خلال ألبومات "العيش والملح" و"حاجات وحشاني"، بالإضافة لتأسيسه فرقة "اسكندريلا" اللي بتغني أغاني جماعية بتعبر عن الواقع وبترجع الروح للتراث الموسيقي الشرقي.

ولو بصينا على مشوار الراجل ده، هنلاقي إنه بدأ بدراسة أكاديمية تقيلة؛ تخرج سنة 1999 من المعهد العالي للموسيقى العربية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، واشتغل مدرس عود في بيت العود العربي. وطبعاً مجهوده ده توج بالجائزة الأولى كـ "أفضل لاعب عود في العالم العربي" في مسابقة العود الدولية في بيروت سنة 2002.