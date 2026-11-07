مقتنيات هاني شاكر في متحف الموسيقى العربية

ترفيه

أسرة الفنان الراحل هاني شاكر، اللي اتلقب بـ «أمير الغناء العربي»، أهدت مجموعة من مقتنياته الشخصية والفنية لمتحف الموسيقى العربية في أكاديمية الفنون. الخطوة دي هدفها الأساسي هو الحفاظ على التراث الفني وتوثيق مسيرة رموز الموسيقى والغناء العربي، عشان المقتنيات دي تكون جزء من ذاكرة المتحف.

لو بصينا على الحاجات اللي اتقدمت، هنلاقي إن المجموعة فيها ملابس هاني شاكر لبسها خلال مشواره الفني، زي بدلة وقميص و«بابيون»، ده غير أزرار قمصان مكتوب عليها اسمه. وطبعاً مفيش أهم من شهادات التقدير اللي حصل عليها في حياته، واللي بتوثق محطات مهمة وإسهاماته في عالم المزيكا.

الإهداء ده قدمه المهندس محمد إيهاب الشيمي، وبيجي ضمن جهود أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن عشان ينشئوا متحف متخصص للموسيقى العربية. الفكرة إن المتحف ده يجمع مقتنيات رموز الغناء والموسيقى ويحفظها، فتبقى شواهد حقيقية على تاريخ الإبداع الموسيقي المصري والعربي.

المتحف مش مجرد مكان للتخزين، لكن الهدف منه إنه يفتح الباب قدام الأجيال الجديدة والباحثين عشان يعرفوا مسيرة كبار الفنانين وإيه اللي قدموه. وبكده، أكاديمية الفنون بتأكد إن دورها مش بس تعليم وتدريب، لكن كمان حماية الذاكرة الفنية المصرية وصون تراث نجومها للأجيال اللي جاية.

تفتكروا مين تاني من النجوم لازم مقتنياتهم تكون موجودة في مكان زي ده؟