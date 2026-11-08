نهال عنبر هتتكرم في «جوائز الأفضل عربياً»

ترفيه

إدارة مهرجان «جوائز الأفضل عربياً» قررت تكريم الفنانة نهال عنبر في الدورة الرابعة للمهرجان، اللي هتكون يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026. التكريم ده جاي تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة والناجحة في الدراما والسينما.

لو رجعنا بالزمن، نهال بدأت بخطوات ثابتة وأدوار لفتت الأنظار، زي فيلم «الظلام» سنة 1995 قدام الزعيم عادل إمام. وعشان نكون صرحاء، الثنائية اللي جمعتها مع يحيى الفخراني كانت في حتة تانية خالص، وشفنا ده في أعمال أيقونية زي «الليل وآخره»، و«عباس الأبيض في اليوم الأسود»، و«يتربى في عزو».

الفنانة نهال سابت بصمة حقيقية في العصر الذهبي للدراما، وشاركت في مسلسلات زي «سوق العصر»، و«العصيان»، و«الحقيقة والسراب»، و«أين قلبي». مش بس كده، دي كمان كان ليها حضور قوي في السينما والمسرح، من فيلم «جاءنا البيان التالي» لفيلم الرعب «يوم 13»، والكوميديا في «بعد الشر»، ومسرحية «زقاق المدق».

والشاطرة اللي بتعرف تعمل كل حاجة، نهال جربت التقديم التلفزيوني ونجحت بأسلوبها في برامج اجتماعية زي «كلام ستات» و«راجل و2 ستات». وحتى في السنين الأخيرة، لسه مكملة وبقوة في أعمال متنوعة زي «بدون سابق إنذار»، و«إثبات نسب»، و«طريق البداية».

المخرج محمد كرم، رئيس الجمعية العربية الدولية للإعلام والسينما المنظمة للحفل، وصف الموسم ده بأنه استثنائي، وقال: «نحتفي هذا العام بمسيرة 25 عاماً من الإبداع والتميز في مختلف المجالات». وأكد إن الهدف هو تكريم الشخصيات اللي سابت أثر في ذاكرة الجمهور، عشان الحفل يكون احتفال بالتاريخ مش مجرد توزيع جوائز، وليق بقيمة الأسماء اللي صنعت تاريخ الفن والإعلام العربي.

ومن المتوقع إن الحفل يشهد حضور كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة من مصر والوطن العربي.

يا ترى مين تاني من نجوم الزمن الجميل يستحق تكريم زي ده؟