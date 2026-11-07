الحب ملوش سن.. الفنان قيس عبد الفتاح يفاجئ الجميع بزواجه في عمر الـ 81

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الفنان قيس عبد الفتاح رجع يخطف الأنظار تاني بعد ما فاجأ متابعيه بإعلان زواجه وهو في عمر 81 عامًا. الفنان نشر صور وفيديو على حساباته في السوشيال ميديا وهو مع زوجته، وكتب بكل سعادة: «الحمد لله الذي وفقني في اختيار شريكة حياتي»، وكشف إن الفرح كان يوم 6 نوفمبر 2026، وطبعاً السوشيال ميديا اتقلبت رسايل تهنئة ومباركات.

بعيداً عن الفرح، قيس عبد الفتاح مشواره الفني طويل ومليان تفاصيل. هو ممثل مصري اتولد في 19 نوفمبر 1945، ودرس التمثيل وتخرج في معهد التمثيل. بدأ حياته بأدوار مساعدة وصغيرة في أفلام مصرية، وبعدين كبرت مشاركاته في السينما والتليفزيون والإذاعة، ووصل رصيده الفني لعشرات المشاركات.

شارك في أفلام منها «أبي فوق الشجرة» و«الحلوة عزيزة» سنة 1969، و«خلي بالك من زوزو» سنة 1972، و«السلم الخلفي» 1973. ومن أكتر الأعمال اللي بيفتخر بيها فيلم «على باب الوزير» سنة 1982 اللي جمعه بعادل إمام، وشايف إنه قدم صورة حقيقية للمجتمع المصري.

مش بس سينما، قيس شارك كمان في مسلسلات زي «القاهرة والناس» 1972 و«الأيام» 1979، ده غير أعمال إذاعية متنوعة، وتوج مشواره بتكريم عن مجمل أعماله في مهرجان القاهرة للدراما في سبتمبر 2022.

في حكاية لطيفة عن اسمه، قيس حكى إن والدته هي اللي سمته كده عشان كانت متأثرة بالمسلسل الإذاعي «مجنون ليلى» اللي كان بيقدمه أحمد علام، وأعجبها أداؤه لشخصية قيس. والموضوع وصل إن الفنانة هند رستم اقترحت عليه يغير اسمه الفني لـ «إيهاب شوكت» عشان تتوقع له مستقبل كبير، بس هو رفض تماماً وتمسك باسمه تقديراً لوالدته وذكراها.

الحب ملوش كتالوج ولا سن، تفتكروا مين تاني من نجوم الزمن الجميل ممكن يفاجئنا بخطوة زي دي؟