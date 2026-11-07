بركات وبنته.. لقطات تخطف القلب من فرح "بنت أبوها"

ترفيه

محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، احتفل بزفاف ابنته في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر. اليوم ده مكنش مجرد فرح، لكنه كشف عن جانب رومانسي ومؤثر جداً في شخصية بركات مع بنته.

الكاميرات رصدت 3 لحظات مميزة لخصت الحكاية؛ أولهم كانت في غرفة الفندق أثناء التحضيرات، لما ظهر بركات وهو بيرقص مع بنته في أجواء مليانة حب وود. أما اللقطة اللي أثرت في الكل، فكانت أول رقصة في الفرح، اللي ظهر فيها بركات متأثر جداً وفرحان بنته وهي عروسة.

وطبعاً بركات مسبش الضحك والهزار، لأن الروح المرحة اللي نعرفها عنه كانت موجودة في كل تفصيلة، سواء وهو بيجهز مع بنته أو وهو بيرقص معاها، وده أكد إن علاقتهم قوية جداً ومبنية على الصداقة قبل أي حاجة.

الفرح شهد حضور "كتيبة" من نجوم كرة القدم اللي جم يباركوا لبركات، وعلى رأسهم حسن شحاتة، ومصطفى عبده، وأحمد حسن، وعصام الحضري، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وعماد متعب، وحازم إمام، ومحمد الشناوي، وحسني عبد ربه، وأحمد فتحي، ومحمد شوقي، وحسام عاشور، وحسن مصطفى، ووائل رياض «شيتوس»، وجمال علام، ومحمد أبو العلا، ومحمد ناجي جدو، وهاني سعيد.

يا ريت كل الآباء يكونوا "صحاب" لبناتهم كده، صح ولا إيه؟