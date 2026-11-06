جيهان خليل في "ورقة بيضا": كورونا في إسطنبول خبت الخبر عن أمي عشان ما تتعبش

ترفيه

طلعت جيهان خليل في برنامج "ورقة بيضا" مع يمنى بدراوي على قناة "النهار"، واتكلمت بصراحة عن رحلتها الفنية ومواقف إنسانية صعبة غيرت نظرتها للحياة. جيهان حكت عن تجربتها المريرة سنة 2020 لما سافرت إسطنبول عشان تصور إعلان، واتصابت بفيروس كورونا ودخلت العناية المركزة لمدة 15 يوم في وسط رعاية طبية بلغة غريبة عنها، وأكدت إنها قررت تخبي الموضوع عن والدتها تماماً عشان ما تقلقش على صحتها، وشالت المسؤولية لوحدها لحد ما خفت.

ومش بس كده، جيهان اتكلمت بحزن عن وفاة مساعدتها ومديرة أعمالها المقربة ليلة حنتها بسبب مرض مناعي مفاجئ، وقالت إن الصدمة دي خلتها تشوف إن الصراعات المادية والمنافسة بين الفنانين حاجات تافهة جداً قدام قيمة الحياة الحقيقية.

وبالنسبة للشغل، جيهان قالت إنها استمتعت جداً في دراما رمضان اللي فات بتقديم شخصيات متنوعة بين الكوميديا والرعب النفسي، وأكدت إنها بتعرف تفصل تماماً بين أدوارها وحياتها الشخصية أول ما تدخل البيت عشان تحافظ على استقرارها النفسي. وبخصوص الإشاعات اللي طلعت زمان عن سحب تصريحها من نقابة المهن التمثيلية، نفت جيهان الكلام ده تماماً، وأكدت إن علاقتها بالنقابة ومجلسها قوية جداً.

أما عن السوشيال ميديا، فجيهان حذرت الناس من المقارنات اللي بتهد البيوت، وقالت إن العربيات الفارهة والطيارات الخاصة اللي بنشوفها بتمثل 1% بس من الفنانين، والباقي عايشين حياة طبيعية زي الدكاترة والمهندسين. وداعت المجتمع إننا نبطل مبالغات في "تجهيز بيت الزوجية" والديون اللي بتسجن الشباب والأمهات، ونكتفي بالأساسيات عشان البيوت تكون هادية.

وفي الآخر، جيهان كشفت عن قضية نفسها تقدمها في أعمالها، وهي معاناة بنات الأقاليم اللي بيفقدوا آباءهم وبيتعرضوا لظلم الأعمام في الميراث، وأكدت إنها شخصية صريحة وبتحب تكون على طبيعتها بعيداً عن النفاق الاجتماعي.