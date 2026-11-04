نادر أبو الليف بيرد على إشاعات غيابه: تعبت فترة بس لسه موجود

ترفيه

نادر أبو الليف طلع يوضح للناس إنه مابعدش عن الفن زي ما البعض فاكر، وإنه لسه مستمر في تقديم أغاني متنوعة السنين اللي فاتت، بس اعترف إنه ممكن يكون «بطيء» شوية لأنه هو اللي بينتج لنفسه.

في مكالمة تليفونية، حكى أبو الليف إن شغله مستمر من 2014، بس في أزمة مرضية هي اللي أبعدته فترة، وبالتحديد من 2015 لحد 2016، ودي كانت الفترة الوحيدة اللي غاب فيها.

أبو الليف شايف إن الفن نعمة لازم يدافع عنها ومايقدرش يبعد عنه، وأكد إنه بينزل أغاني كتير على قناته زي «الدنيا بنك» و«لازم أضحك» و«بركاوى»، أما موضوع أغاني الأفلام والمسلسلات والمسرحيات فبيعتبرها رزق من ربنا وهو بيسعى بس.

نادر أبو الليف أعلن زواجه من قوت المغازي خلال اليومين اللي سبقوا المداخلة. أما فنياً، فله تواجد في فيلم «موسكو كايرو» من بطولة محمد نور ومنذر رياحنة وإخراج خالد مهران، حيث قدم الأغاني الدعائية للفيلم.

مبروك يا نادر على الزواج.