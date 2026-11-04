أميرة فراج منورة ساقية الصاوي مع فريق صول

ترفيه

المطربة أميرة فراج بتشارك الليلة الخميس 5 نوفمبر 2026 في حفل غنائي بساقية الصاوي، ضمن حفلة بيحييها فريق صول اللي بتقوده الدكتورة سماح إسماعيل. ومن المتوقع إن أميرة تقدم مجموعة فقرات غنائية تضيف لمسة فنية للأمسية وسط محبي الطرب والموسيقى.

بعيداً عن حفلة الليلة، أميرة كشفت مؤخراً عن بداياتها الفنية اللي بدأت من وهي عندها سبع سنين لما انضمت لكورال الأطفال بعد ما نجحت في اختبار الموسيقار سليم سحاب، وانضمت بعدها للفرقة القومية. استمرت أميرة في الفرقة لحد ما اتعرفت على طليقها المطرب أحمد فهمي، وقبل ما تنضم للفرقة الكبيرة في دار الأوبرا المصرية.

وفي كلامها عن حياتها الشخصية خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة CBC مع المذيعات منى عبدالغني ومها بهنسي، أكدت أميرة إنها مش ندمانة أبداً إنها وهبت حياتها لأولادها. حكت إن عندها ولدين بيحبوا المزيكا وبيتعلموا بيانو؛ ابنها الكبير عمر بيدرس في ألمانيا، وابنها الصغير حسن عنده 13 سنة.

وبالرغم من إن أميرة جربت حاجات تانية بعيدة عن الفن، بس أكدت إن الغناء هيفضل هو الشغف الأول في حياتها اللي بترجع له من وقت للتاني، وشايفة إن التعامل مع الحياة لازم يكون بمرونة وهدوء مش مجرد تحديات.