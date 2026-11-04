أحمد العوضي ومحمد رمضان.. من قصف الجبهات للعزومة في عين شمس

ترفيه

الحكاية بدأت برسالة من محمد رمضان للفنان أحمد العوضي، رمضان عبر فيها عن حبه الصادق لأهلنا البسطاء اللي ساهموا في صناعة نجوم كتير من عظماء مصر على مدار تاريخ طويل، وأبدى إعجابه بفخر العوضي بانتمائه للناس دي.

وقال رمضان للعوضي إنه أكبر منه سنا، لكنه أخذ فرصة البطولة قبله. وختم كلامه بتمنياته إن مسلسل العوضي يكسر الدنيا، واقترح إنهم يتفرجوا على حلقة منه سوا في رمضان 2027.

رد العوضي.. "مفيش حد كبير على التاني"

أحمد العوضي رد على فيسبوك، وأكد إن النجم محمد رمضان أخ وحبيب ومفيش حد كبير على التاني. ووضح العوضي إن رمضان فعلاً أصغر منه بسنة ونص، وأكبر في عدد الأعمال اللي قدمها.

العوضي شكر رمضان لأنه قدر الناس البسطاء في البوست بتاعه، وقال إنهم سبب وجوده هو ورمضان. وطلب من رمضان وعد إنه لازم يكون موجود كل سنة.

منافسة شريفة وعزومة في عين شمس

العوضي عبر عن سعادته بوجود محمد رمضان السنة دي، وتمنى له عودة قوية في مسلسله الجديد بعد غياب 3 سنوات، حتى تشتعل روح المنافسة الشريفة لصالح المشاهدين.

واختتم العوضي رسالته بدعوة رمضان لمشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل "سلطان الديب" معه في عين شمس، والاحتفال بنجاح أخيه.

تفاصيل المسلسلات والعودة للدراما

محمد رمضان راجع للدراما من خلال مسلسل "عشماوي" بعد غياب 3 سنوات، وكانت آخر أعماله "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2023، واللي كان من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر. المسلسل ده ضم مجموعة كبيرة من النجوم زي زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكيم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، وطارق النهرى.

أما أحمد العوضي، فمسلسله الجديد "سلطان الديب" اللي بيشاركه في بطولته رانيا يوسف، ويارا السكري، ولجين خليفة، وسوسن بدر، وهدى الإتربي، وفي الوقت الحالي لسه بيتم التعاقد مع باقي فريق العمل.

بصراحة، الحوار ده يثبت إن المنافسة في الوسط الفني ممكن تكون شيك، وبدل ما نقلبها خناقات، العوضي حولها لعزومة شعبية في عين شمس.. تفتكروا رمضان هيوافق يروح فعلاً؟