ترفيه

ماريو سعيد وفرقته "صول" هيحيوا حفل موسيقي بكرة الأحد 29 نوفمبر الساعة السابعة والنصف مساءً في بيت الهراوي التابع لصندوق التنمية الثقافية. الحفلة دي هتكون تجربة فنية بتعتمد على آلة العود، وبتحاول تدمج بين أصالة الموسيقى العربية والرؤى المعاصرة.

ماريو سعيد من العازفين اللي بيجمعوا بين الدراسة الأكاديمية والممارسة الاحترافية، لأنه تخرج من بيت العود العربي تحت إشراف نصير شمة، وشغال مدرس وبيقدم مؤلفاته الخاصة مع فرقته على مسارح مختلفة. الحفلة دي بتيجي ضمن توجه صندوق التنمية الثقافية لدعم الإبداع الموسيقي وتوفير منصات للفنانين عشان يوصلوا للجمهور، وده في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية الموسيقية العربية وتطويرها.

تفتكروا العود لسه قادر يشد جيلنا في وسط الدوشة اللي عايشين فيها؟