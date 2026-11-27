ترفيه

حسن أبو الروس شغال حالياً على تصوير مشاهده في مسلسل «سلطان الديب» اللي هيعرض في موسم دراما رمضان 2027، وبيشارك فيه البطولة مع النجم أحمد العوضي. أبو الروس شايف إن الدور ده من أهم الأدوار اللي قدمها في حياته الفنية، لأنه بيجرب فيه حاجة جديدة تماماً ومختلفة عن كل اللي عمله قبل كده، خصوصاً إنه هيجسد شخصية شريرة ضمن أحداث العمل.

أبو الروس أكد إنه بدأ فعلاً تصوير مشاهده، ووصف الحالة اللي بينه وبين المخرج محمد عبد السلام وأحمد العوضي بأنها حالة من التعاون والتفاهم الكبير، وده اللي خلى أجواء التصوير تطلع الشخصيات بشكل مناسب لطبيعة الأحداث. المسلسل بيضم مجموعة كبيرة من النجوم زي يارا السكري، رانيا يوسف، سوسن بدر، لجين خليفة، هدى الإتربي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، خالد محمود، وميدو عادل، والعمل من تأليف محمود حمدان وإنتاج شركة سينرجي.

بالنسبة للقصة، «سلطان الديب» بيدور في إطار اجتماعي شعبي مع جرعة تشويق وأكشن وصراعات. أحمد العوضي بيقدم شخصية «سلطان الديب» في تجربة مختلفة عن أعماله اللي فاتت، وبتقابله شخصيات وصراعات كتير طول الأحداث. القصة فيها مواجهات مع عصابات خطيرة، والأمور بتسخن أكتر بعد مقتل شقيق واحد من كبار تجار المخدرات، ومن هنا بتبدأ سلسلة مطاردات وصراعات.

فريق العمل بدأ التصوير فعلاً في مصر، وبيستعدوا دلوقتي إنهم يكملوا جزء من المشاهد برا البلد، وفي كلام عن تصوير مشاهد في لبنان ومواقع تانية عشان يلحقوا يخلصوا المسلسل قبل عرضه في رمضان 2027. التحول لشخصية شريرة بيدي مساحة لحسن أبو الروس إنه يورينا قدراته التمثيلية، خاصة إن العمل معتمد بشكل أساسي على الأكشن والصراعات والتشويق.

تفتكروا حسن أبو الروس هيعرف يقنعنا بدور الشرير ولا هنفضل نشوفه في الأدوار اللي اتعودنا عليها؟