ترفيه

مسلسل «عنبر الموت» قدر يوصل للمركز الأول في نسب المشاهدة في مصر بعد ما نزل على منصة شاهد. العمل ده عبارة عن مسلسل قصير من 12 حلقة، وقائم على قضية إنسانية وجنائية غامضة، وبيركز أكتر على الشخصيات وتحولاتها النفسية والاجتماعية وتفاصيل حياتها.

منة شلبي هي بطلة العمل وبتقوم بدور «نادية نور الدين»، وهي الشخصية المحورية اللي بتدور حواليها أغلب الأحداث. المسلسل بيجمع كوكبة من الفنانين، منهم علي قاسم اللي بيقوم بدور المحامي اللي بيدافع عن نادية، ورشدي الشامي في دور والدها صاحب المقهى اللي بيشهد جزء مهم من الأحداث، ده غير أحمد خالد صالح اللي بيظهر كضيف شرف، ومجموعة تانية من الفنانين.

من الناحية الفنية، المسلسل ده من إخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة طارق نور ستوديوز للمنتج أحمد طارق. أما الكتابة فكانت من نصيب ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، ومعالجة درامية لبولا ثابت.

بصراحة، فكرة المسلسلات القصيرة دي بقت موضة ومريحة جداً ومع وجود منة شلبي والغموض الجنائي، المسلسل كان متوقع يضرب كدة. يا ترى مين لسه ماشافوش وناوي يبدأ فيه؟