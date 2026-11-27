ترفيه

محمد فراج شغال حالياً في تصوير مشاهد مسلسله الجديد "في حتة تانية" عشان يلحق يعرضه في موسم دراما رمضان 2027. المسلسل ده هيكون في إطار اجتماعي بطابع شعبي، ومكانه الأساسي في منطقة حدائق القبة، وهي اللي هتكون المسرح الرئيسي لكل الأحداث والشخصيات اللي بتدور حولها القصة.

العمل ده من نوعية المسلسلات القصيرة، ومكون من 15 حلقة بس، وبيقدم مجموعة حكايات إنسانية مرتبطة بتفاصيل الحياة اليومية جوه منطقة شعبية، وبنشوف فيها شخصيات مساراتها بتتقاطع في دراما بتجمع بين الجانب الاجتماعي والإنساني. وبالنسبة لدور محمد فراج، فهو هيجسد شخصية شاب بيمتلك مطعم في منطقة شعبية، وهتدور حوله مواقف وأحداث بتكشف تفاصيل حياته وعلاقاته بالناس اللي حواليه.

المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل. وبالنسبة لفريق العمل، فبيشارك في البطولة أحمد مجدي، وصابرين، وسماح أنور، ومحمد علي رزق، وعابد عناني، وآية سليم، ووئام وجدي، ومعاهم عدد تاني من الفنانين.

ولو رجعنا لسنة 2026، فمحمد فراج كان شارك في دراما رمضان بمسلسل "أب ولكن"، وكان معاه في العمل ده هاجر أحمد وركين سعد وبسمة داود وإسلام جمال وسلوى عثمان وهايدي عبد الخالق ومحمد أبو داود وحجاج عبد العظيم ورضوى جودة ومحمد يونس وأحمد كشك ومحمد ناصر وإبراهيم السمان، وكان من تأليف ماريان هاني وإخراج ياسمين أحمد كامل.

تفتكروا فراج هيقدر ينقل روح حدائق القبة صح في 15 حلقة بس؟