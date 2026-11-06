مريم صبري عبد المنعم بتطمن جمهور والدها وبترد على إشاعة المستشفى

ترفيه

الفنانة مريم صبري عبد المنعم حسمت الجدل اللي حصل بعد انتشار أخبار بتقول إن والدها الفنان صبري عبد المنعم دخل المستشفى، وأكدت في تصريحات خاصة إن والدها حالته الصحية كويسة جداً وموجود في بيته.

مريم نفت تماماً كل المعلومات اللي كانت بتلف السوشيال ميديا عن نقله للمستشفى أو إنه بيخضع لأي علاج هناك، ووضحت إن الكلام ده ملوش علاقة بوضعه الصحي الحالي، وإن كل شيء تمام والحمد لله.

وبصراحة، مريم حست إن كمية القلق والتساؤلات اللي جات من محبين الفنان كانت كبيرة، وده اللي خلاها تطلع وتوضح الحقيقة عشان تطمن كل الناس اللي كانت بتسأل عليه ومهتمة بصحته.

وفي الآخر، مريم وجهت رسالة طمأنة للجمهور، وأكدت إن الأسرة بتقدر جداً مشاعر الناس واهتمامهم المستمر بالاطمئنان على الفنان صبري عبد المنعم، وبكده تكون قفلت باب الإشاعات اللي كانت شغالة.