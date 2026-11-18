ترفيه

فضل شاكر نزل أغنيته الجديدة "عمري الباقي" يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 على قناته الرسمية على يوتيوب، والأغنية دي جزء من إصدارات ألبومه اللي بعنوان "حلم جديد".

قبل ما ينزل الأغنية بيوم، فضل شوّقنا بمقطع صغير على السوشيال ميديا فيه لقطات من بداية الكليب، مع اسم الأغنية وميعاد النزول، من غير ما يكشف أي تفاصيل تانية وقتها.

الأغنية المرة دي باللون الخليجي، بس فضل لسه محافظ على خط الرومانسية اللي متعودين عليه، وبيركز في كلماتها على مشاعر الحب والشوق والتعلّق بالحبيب. بصراحة، الرهان دايماً على إحساس فضل وهو بيغني، والخليجي ممكن يضيف لمسة جديدة ومختلفة على صوته.

بالنسبة للتنفيذ، الأغنية من إنتاج شركة "Echo Sounds"، وكلماتها وألحانها من تأليف جمانة جمال، والتوزيع الموسيقي كان لستافروس بازارنتسيس، أما المكس والماستر فكان من نصيب حسام الصعبي. أما الفيديو كليب، فتم تصويره في قطر ونزل في نفس وقت إصدار الأغنية.

تفتكروا اللهجة الخليجية لايقة على فضل ولا يفضل في سكة الرومانسية المصرية واللبنانية؟