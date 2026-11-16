أول تيزر لفيلم فرقة الموت.. أحمد عز وآسر ياسين في مواجهة واحدة

سينما

الشركة المنتجة لفيلم «فرقة الموت» نزلت أول إعلان تشويقي للعمل، وده تمهيداً لعرضه في السينمات خلال سنة 2027. الفيلم واعد جداً لأنه بيجمع بين الأكشن والتشويق في حكاية شكلها مش هتعدي على خير.

القصة بتدور حول ضابط شرطة اسمه «عمر»، وده الدور اللي بيقوم بيه أحمد عز، وبيكون مطلوب منه يشكل فرقة خاصة عشان يواجه واحد من أخطر المجرمين في صعيد مصر، وهو الشخص المعروف بـ «خط الصعيد» اللي بيقوم بدوره آسر ياسين. ومن هنا بتبدأ سلسلة مواجهات وصراعات فيها حسابات قوة ونفوذ وثأر، يعني من الآخر أكشن على مية بيضاء.

اللي يخلينا نتحمس أكتر إن الفيلم ده هو أول تعاون سينمائي بيجمع بين أحمد عز وآسر ياسين، ودي خلطة جديدة ومثيرة. وفي نفس الوقت، أحمد عز بيرجع يشتغل مع منة شلبي للمرة الرابعة، بعد ما اجتمعوا قبل كده في «شباب تيك أواي»، و«بدل فاقد»، و«الجريمة»، فواضح إن الكيميا بينهم شغالة تمام.

قائمة النجوم في الفيلم طويلة ومبشرة، لأنها بتضم بجانب أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي، كل من محمود حميدة، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وعصام عمر، وخالد كمال، وعلي صبحي، مع مجموعة تانية من الفنانين. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

تفتكروا مين اللي هيكسب في الآخر، الضابط عمر ولا خط الصعيد؟