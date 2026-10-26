عمرو منسي يتحدث عن تكلفة المهرجانات وتحدي الاستمرارية في مهرجان الجونة

ترفيه

تكلفة تنظيم المهرجانات السينمائية مرتفعة، وده اللي تحدث عنه عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي. منسي اعترف إن التحدي الأكبر لأي مهرجان هو إن تكلفة التنظيم «عالية جدًا»، والمهم هو إزاي تقدر تأمن التمويل اللي يخليك تكمل وتضمن استمرارية الحدث في السنين اللي جاية.

الحل من وجهة نظر منسي مش بييجي في يوم وليلة، لكن عن طريق تنمية المهرجان بالتدريج. كل ما حجم المهرجان وتأثيره يكبر سنة ورا سنة، كل ما الرعاة يهتموا أكتر، والمدينة نفسها تحس بفايدة المهرجان وتدعمه عشان يفضل موجود.

الهدف دلوقتي هو الوصول لمعادلة تضمن الدعم المالي وفي نفس الوقت تطور المحتوى السينمائي والفعاليات. المهرجان مش عاوز يعتمد على نجاح دورة واحدة وبس، لكن بيسعى لترسيخ مكانته بشكل دائم. ومنسي شايف إن الاستمرارية دي مسئولية كبيرة، خصوصاً إن نفقات الفعاليات السينمائية في زيادة، وده بيخلي تنمية الشراكات والرعاية مهمة عشان المهرجان يفضل يتطور في الدورات اللي جاية.

تفتكروا المهرجانات في مصر محتاجة تغير شكل تمويلها عشان متبقاش مجرد «شو» لسنة واحدة؟