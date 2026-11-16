حسن أبو الروس راجع بأغنية «يا خالتي» وتجربة غنائية جديدة

ترفيه

الفنان حسن أبو الروس بيجهز لطرح أغنيته الجديدة «يا خالتي» الفترة اللي جاية، وده بعد ما خلص تسجيلها فعلياً. الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إسلام ساسو، ومن المتوقع إنها تكون تجربة غنائية جديدة ومختلفة في مسيرة أبو الروس.

طبعاً حسن مش غريب عن الأغاني اللي بتعمل تفاعل، وقبل كدة قدم أعمال زي «كل الناس»، و«حرة يافلسطين»، و«لما باجي»، وكلها لقت قبول كبير من الناس.

وبعيداً عن الغنا، أبو الروس كان موجود مؤخراً في فيلم «الكراش»، وقدم فيه شخصية تامر، وهو مدرب لياقة بدنية وملاكم بكاريزما قوية. وعشان يظبط الدور، اضطر يدخل فترة تحضيرات وتدريبات مكثفة عشان يوصل للشكل والأداء الرياضي اللي يخلي الشخصية مقنعة.

المفاجأة إن شخصية تامر بعيدة تماماً عن الصورة اللي الجمهور متعود يشوف فيها حسن، لأنه بيقدم جانب فيه حدة وشر، وده بيكشف عن مساحة جديدة في تمثيله. تامر كمان جزء أساسي من الصراع في أحداث الفيلم، خصوصاً في مواجهته مع أحمد داود، وده بيزود جرعة التشويق.

فيلم «الكراش» بيجمع نخبة من النجوم زي أحمد داود، وباسم سمرة، وميرنا جميل، وشيرين رضا، ومريم الجندي، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

تفتكروا حسن أبو الروس هينجح في تقديم «الشر» على الشاشة زي ما نجح في الغنا؟