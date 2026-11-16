سميرة أحمد.. ملكة الأدوار اللي بتحترم العيلة

ترفيه

الفنانة سميرة أحمد قدرت تحجز مكانة خاصة جداً عند الناس عشان اختياراتها كانت دايماً محترمة وبتبعد عن الابتذال، وده اللي خلاها تكون رمز للأدوار اللي بتناسب الأجواء العائلية المصرية.

لو بصينا على مشوارها، هنلاقي مسلسل "امرأة من زمن الحب" من أهم أعمال التسعينات، وقدمت فيه شخصية "وفية". المسلسل كان توليفة نجوم كبيرة فيها يوسف شعبان، وشويكار، وياسمين عبد العزيز، وكريم عبد العزيز، وعبلة كامل، ومحمد رياض، وهشام سليم، وكان من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

وفي "أميرة في عابدين"، اللي ألفه برضه أسامة أنور عكاشة وأخرجه أحمد صقر، شفنا شخصية "أميرة" القوية اللي واجهت ظروف صعبة بعد وفاة جوزها الأول في حرب الاستنزاف ووفاة والدها، وبقت لوحدها بلا سند وسايبة وراها طفلين هما "جمال" و"غادة". المسلسل شارك في بطولته محمد رياض، وحنان ترك، وسميحة أيوب، ويوسف شعبان، ورجاء الجداوي، ورشا المهدي.

أما في "أحلام في البوابة"، فكانت الحكاية عن محامية بتسيب المنصورة بعد طلاقها وترجع لمسقط رأسها في "بوابة المتولي"، وهناك بتدخل في صراعات عشان تحمي ممتلكاتها من سرقة ابن عمها. العمل ده كان من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج هيثم حقي، وبطولة يوسف شعبان، وعزت أبو عوف، ومحمد نجاتي، وأميرة العايدي، ومادلين طبر، وصفاء جلال.

وختمت سميرة أحمد أعمالها الدرامية في 2010 بمسلسل "ماما في القسم"، اللي ألفه يوسف معاطي وأخرجته رباب حسين، وشاركها البطولة محمود ياسين، وخيرية أحمد، ورانيا فريد شوقي، وعمر الحريري، وياسر جلال.

بجد مين فينا ما بيحبش يشوف سميرة أحمد على الشاشة في لمة العيلة؟