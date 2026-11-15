أعز الناس.. الأوبرا بتحتفل بعمار الشريعي في 4 ديسمبر

ترفيه

دار الأوبرا المصرية بتجهز لحفلة غنائية ضخمة بعنوان "عمار الشريعي أعز الناس"، واليوم ده هيكون الجمعة 4 ديسمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

الحفلة هدفها الاحتفاء بذكرى الموسيقار عمار الشريعي، وهتكون ليلة مليانة فن وموسيقى بمشاركة مجموعة من النجوم. اللي هيشاركوا في الغناء هم علي الحجار، وغادة رجب، ووائل الفشني، وحسن فؤاد.

بصراحة، مفيش أحلى من إننا نفتكر عبقرية الشريعي في ليلة تجمع الأصوات دي كلها على خشبة واحدة، أكيد هتكون سهرة رايقة ومؤثرة.