ترفيه

أحيا عمرو دياب حفل افتتاح ZED TOWER MALL في الشيخ زايد، والحفلة كانت زحمة جداً بمحبيه. الهضبة مأكتفاش بالغنا، وكان في حالة من المزاح مع الجمهور، وقال لهم: "عايزين شوية لياقة أنا بتطنط لوحدي، عيب أنا قد أبوكم.. طب انتم بتشربوا حاجة سجاير أنا مش بشرب سجاير أنا".

طبعاً البرنامج الغنائي كان ميكس بين أغانيه الكلاسيكية والجديدة، وغنى كمان مجموعة أغاني من ألبوم "حبيتك". وبالمناسبة، أغنية "لولا البنات" من نفس الألبوم مكسرة الدنيا ووصلت لـ 35 مليون مشاهدة على يوتيوب، وهي كلمات مصطفى البرنس وألحان عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم.

ومن المقرر إن عمرو دياب يحيي حفلًا في لندن يوم 20 ديسمبر المقبل، ضمن جولة أوروبية يقوم بها خلال الفترة القادمة.

تفتكروا مين اللي لياقته عالية فينا لدرجة إنه يطير مع الهضبة؟