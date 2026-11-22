ترفيه

هند عبد الحليم داخلة بقوة في سباق رمضان 2027 بمسلسل "الظل"، اللي هيجمعها بالنجم يوسف الشريف. العمل ده من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج مها سليم، وبكده هند بتضيف تجربة درامية جديدة لمشوارها الفني مع فريق عمل متميز.

يوسف الشريف راجع تاني للمنافسة الرمضانية بعد ما كان موجود في رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب". أما هند عبد الحليم فمستمرة في نشاطها الفني بعد ما شاركت في أعمال درامية وسينمائية مختلفة، بجانب وجودها في حملات إعلانية ومشروعات فنية، ده غير إنها دخلت مجال الغناء بأغنية "على فين" وأغاني تانية.

لو رجعنا لرمضان السنة اللي فاتت، هند شاركت في مسلسل "إثبات نسب" اللي ألفه محمد ناير وأخرجه أحمد عبده، وكانت معاها مجموعة فنانين زي درة ومحمود عبد المغني.