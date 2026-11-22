سينما

يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 كان عيد ميلاد هند صبري، وده وقت مناسب جداً إننا نبص على مسيرتها اللي كلها تنوع وأدوار علقت مع الناس. البداية القوية كانت في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، لما لعبت دور الخادمة اللي دخلت في قصة حب مع صاحب البيت، ودور كشف وقتها عن موهبتها وقدرتها على تقديم شخصيات مركبة.

وبعدها كملت نجاحاتها في فيلم "مذكرات مراهقة"، اللي عملت فيه ثنائي مميز مع أحمد عز، والفيلم ده حقق نجاح كبير في شباك التذاكر وكان انطلاقة قوية ليها ولأحمد عز تحت إدارة المخرجة إيناس الدغيدي.

أما في "الفيل الأزرق 2"، فهند صبري قدمت واحد من أصعب وأعقد أدوارها مع كريم عبد العزيز. الدور ده كان استثنائي لدرجة إن منة شلبي اعترفت إنها حست بالغيرة من أداء هند في العمل ده، وده يوريك قد إيه الدور كان متقن.

وفي فيلم "الممر"، رغم إن مشاهدها كانت قليلة، بس دورها كزوجة الضابط (أحمد عز) كان محورياً، لأنها جسدت فيها صورة الست المصرية اللي ساندت جوزها بعد النكسة عشان يقدر ينطلق لبطولات في حرب الاستنزاف.

ومين ينسى طبعاً فيلم "أحلى الأوقات" اللي شاركت فيه قبل 22 سنة؟ الفيلم اللي جمعها بحنان ترك ومنة شلبي، وعملت فيه ثنائي مميز مع خالد صالح، وجملتها الخالدة فيه لسه بتلاقي رواجاً لحد دلوقتي.

يا ترى إيه أكتر دور لهند صبري بتحسوا إنه بيمثلكم أو لسه معلم معاكم؟