ترفيه

المطربة نغم صالح أعلنت إنها هتغني تتر مسلسل "عنبر الموت" للنجمة منة شلبي. المسلسل هيبدأ عرضه على منصة "شاهد mbc" ضمن الـ"أوف سيزون" يوم الخميس 26 نوفمبر، وهينزل منه حلقتين كل أسبوع.

نغم كشفت إن أغنية التتر من كلمات وألحان وتوزيع مينا سامي، وقالت إنها سعيدة جداً بالتعاون ده مع منة شلبي والمخرج كريم الشناوي والكاتبة مريم نعوم، ومستنية تشوف ردود أفعال الناس بعد أول حلقات.

منة شلبي هتقوم بدور "نادية"، ممرضة في مستشفى بتلاقي نفسها متورطة في اتهامات إنها بتقتل المرضى عمداً، وده بيدخلها في سلسلة أزمات صعبة. وبيشاركها البطولة علي قاسم في دور المحامي اللي بيدافع عنها رغم التهديدات اللي بتوصاله عشان يثبت براءتها.

الحكاية أصلاً مستوحاة من قصة حقيقية حصلت في الإسكندرية سنة 1997، لما ممرضة اسمها عايدة اتهمت بقتل مريض والشروع في قتل حوالي 30 تاني بحقنهم بمادة "الفلاكسدين" المرخية للعضلات، ده غير اتهامات باختلاس أدوية من المستشفى. القضية فضلت في النقض والاستئناف تلات سنين، وفي الأول صدر ضدها حكم بالإعدام شنقاً، بس بعد كده الإجراءات القضائية خففت الحكم للسجن 10 سنين، وخرجت فعلياً بعد 7 سنين.

المسلسل من بطولة منة شلبي، رشدي الشامي، حمزة العيلي، علي قاسم، بسمة، وأحمد خالد صالح. التأليف لورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.