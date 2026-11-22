ترفيه

الموسم الدرامي لسنة 2027 هيقدم عدد من النجمات الشابات في بطولات نسائية مطلقة لأول مرة في مسيرتهم الفنية.

كارولين عزمي هتكون واحدة من أبرز الوجوه دي، وهتخوض أولى بطولاتها الدرامية من خلال مسلسل "ع السكة"، اللي بتشاركها البطولة فيه رحمة أحمد. العمل جاي بنكهة "لايت كوميدي" وطابع شعبي، ومكون من 15 حلقة، من إخراج كوثر يونس وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

بصراحة الحركة دي ممتازة، لأن تصعيد الوجوه الشابة للبطولة في المرحلة دي هو اللي محتاجينه عشان نشوف دماء جديدة وأفكار مختلفة بعيداً عن التكرار.