إيناس عز الدين في قائمة المكرمين بجوائز الأفضل عربياً

ترفيه

إدارة حفل «جوائز الأفضل عربياً» اختارت تكريم الفنانة إيناس عز الدين في الدورة الرابعة للمهرجان، واللي ميعادها يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026.

التكريم ده جاي تقديراً لمشوارها الفني اللي شمل دراما وسينما ومسرح. وفي التلفزيون، إيناس كانت موجودة في أعمال معروفة زي «الحقيقة والسراب»، «العار»، «آدم»، «الريان»، «خطوط حمراء»، «سلسال الدم»، «أفراح إبليس»، «الكيف»، «زواج بالإكراه»، و«الرجل الآخر».

أما في السينما، فكان ليها ظهور في أفلام «فلاح في الكونجرس»، «جمهورية إمبابة»، و«وش سجون». ومن أهم بداياتها الفنية مشاركتها في مسرحية «بودي جارد» مع عادل إمام، واللي استمرت لمدة خمس سنوات.

المخرج محمد كرم، رئيس الجمعية العربية الدولية للإعلام والسينما المنظمة للحفل، وصف الموسم ده بأنه «استثنائي بكل المقاييس»، وقال إنهم بيحتفلوا السنة دي بمسيرة 25 عاماً من الإبداع في مجالات مختلفة. وأكد إن الهدف هو تكريم الشخصيات اللي سابت بصمة في ذاكرة الجمهور عشان الحفل يكون احتفاء بالتاريخ والإنجازات مش مجرد توزيع جوائز، ويكون لائق بأسماء صنعت جزء من تاريخ الفن والإعلام العربي.

كرم أضاف كمان إن الموسم الرابع محطة مهمة للجمعية في سعيها لتقديم صورة مشرفة للفن العربي والاحتفاء برموزه. ومن المتوقع إن الحفل يشهد حضور كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة من مصر والدول العربية.