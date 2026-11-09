محيي إسماعيل بيحتفل بعيد ميلاده في دار الفنانين

ترفيه

الفنان محيي إسماعيل احتفل بعيد ميلاده في دار إقامة كبار الفنانين، وكان يوم مليان ود ومحبة بمشاركة عدد من المقيمين والعاملين في الدار اللي حبوا يشاركونه المناسبة دي ويفرحوا معاه.

وعشان نكون في الصورة، محيي إسماعيل كان اتكلم قريب عن إقامته في الدار دي وأكد إنه حاسس بالسعادة هناك، وده كان في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة».

وفي اللقاء ده، إسعاد يونس سألته «عامل إيه هنا؟ مبسوط؟»، ورد عليها بكل بساطة: «آه جدًا». وبكده تكون لمتهم في عيد الميلاد مكملة شعور السعادة اللي اتكلم عنه.

يا رب دايمًا مبسوط وفي وسط الناس اللي بيحبوه.