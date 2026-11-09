فيلم ريهام إبراهيم رايح نيويورك

ترفيه

الإعلامية ريهام إبراهيم، عضو مجلس إدارة نقابة الإعلاميين ومذيعة القاهرة الإخبارية، اتختار فيلمها الوثائقي «أغنية على الحدود» للمشاركة في الدورة السادسة من المهرجان المصري الأمريكي للفنون والسينما (EAFF) في مدينة نيويورك، وتحديداً ضمن فئة الأفلام القصيرة.

الفيلم ده مش مجرد تغطية إخبارية، ده توثيق إنساني اتصور بالكامل داخل معبر رفح المصري، وبيرصد استقبال المصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية. ريهام هي اللي كتبت السيناريو وأخرجت العمل، وبمشاركة الموسيقار تامر كروان في الموسيقى التصويرية، وإنتاج قناة القاهرة الإخبارية.

الموضوع مكنش سهل، لأن المهرجان استقبل 3,104 أفلام من كل حتة في العالم، وبعد مراحل فرز وتقييم، اتختار 1,660 فيلم، لحد ما وصلوا للقائمة النهائية اللي بتضم 432 فيلم بس متوزعين على سبع مسابقات رسمية. يعني المنافسة كانت شرسة فعلاً.

من ناحيته، الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، هنأ ريهام إبراهيم على الإنجاز ده، ووجه الشكر لإدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة سيف الوزيري، وقطاع الأخبار برئاسة سمير عمر. سعده أشاد بالأداء المهني والرسالة اللي بتقدمها قنوات المتحدة والقاهرة الإخبارية، واعتبر إن اختيار الفيلم ده إضافة مشرفة للإعلام المصري بتثبت إن الإعلاميين عندنا يقدروا يقدموا أعمال إبداعية بتعدي مجرد نقل الخبر للتوثيق الفني والإنساني.

يا ترى مين فينا هيقدر يصور فيلم وثائقي في معبر رفح ويوصله لنيويورك؟