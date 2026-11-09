خناقات وشائعات ورسايل مجهولة.. إيه اللي حصل في الحلقة 30 من أحلى نصيب؟

ترفيه

الحلقة 30 من مسلسل أحلى نصيب قلبت الموازين، وبدأنا نشوف صراعات مش بس عائلية، لا دي دخلت في الشغل والسمعة. الحكاية بدأت بموجة شائعات ضربت شركة آل سالم على السوشيال ميديا، بعد ما انتشرت فيديوهات بتدّعي إن الشركة بتوظف بنات مخالفات لقوهم في الصحراء. والمفارقة إن ركان ونورة وسلمى وناصر وأحمد وفاتن كانوا فعلاً ساعدوا البنات دول لما لقوهم من غير أكل ولا شرب، وأبلغوا الشرطة بوضعهن، بس السوشيال ميديا قلبت الموضوع لدرجة إن سمعة الشركة بقت في خطر، والضغط وصل لأم فيصل لدرجة إنها فقدت الوعي وانهارت تماماً.

عشان يلموا الليلة، ركان مأخدش الموضوع ببساطة وطلب من فؤاد يطلع بيان رسمي باسم الشركة ينفي كل الكلام ده ويوضح الحقيقة. ومن ناحية تانية، فيصل ممررش الموضوع وقرر يدخل في سكة القانون ويقاضي المشاهير اللي شاركوا في نشر الإشاعات دي وساهموا في تدمير صورة الشركة.

رسايل من الماضي وأسرار عائلية

بعيداً عن أزمة الشركة، ركان لقى نفسه في مواجهة كابوس قديم، لما وصلته رسالة من رقم مجهول بتقول إن صاحبها يعرف اللي حصل لفهد. الرسالة دي كانت كفيلة إنها تخليه يغضب ويحتار، ورجعت له حالة الخوف من إن فيه حد من الماضي رجع تاني عشان يطارده ويهدده، والرسالة بتعيد فتح ملف فهد.

وفي نفس الوقت، بدأ الغموض يزيد حول علاقة هيلة بعائلة نورة، خصوصاً بعد ما فلاح نطق باسمها قدام سلوى وفيصل. الموقف ده خلى عائلة ركان يبدأوا يسألوا ويشكوا في طبيعة معرفتها بعائلة نورة، ورغم إن منيرة حاولت تخبي الحقيقة وتداري الموضوع، وتظل الأسرار محيطة بالعائلتين.

تحركات سرية ومسابقات

ركان مسبش حق الشركة، وطلب جمع كل المعلومات الممكنة عن الناس اللي روجوا الشائعات ضد فيصل وشركته. وبالفعل، فلاح قدر يوصل للمتورطين في نشر الكلام ده، وقرر إنه يعاقبهم بطريقته الخاصة، وده معناه إننا داخلين على مواجهات قوية في الحلقات اللي جاية.

وعلى الجانب الهادي شوية، فاتن طلبت مساعدة نورة في مسابقة هي مشاركة فيها، ونورة مسبتهاش وقررت تستعين بركان وسلمى وناصر عشان يساندوها في التحضيرات ويوفروا لها الدعم اللازم قبل ما تدخل المنافسة.

حكاية "العشق مجددًا"

للي لسه متابع من الأول، المسلسل اللي معروف برضه باسم العشق مجددًا بيحكي عن ركان ونورة، اللي ظروفهم أجبرتهم يدخلوا في زواج مؤقت عشان يتخطوا أزمات شخصية بيواجهها كل واحد فيهم. الاتفاق بدأ كحل للمشاكل، بس مع الوقت الأحداث تشابكت وبقوا بيحاولوا يحافظوا على صورتهم قدام الناس ويبعدوا عن القيل والقال، لحد ما العلاقة اتحولت لمشاعر وتغييرات مكنتش على البال.

المسلسل مكون من 90 حلقة، وبيتعرض من الأحد للخميس الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية على منصة MBC شاهد، ومن أبرز الفنانين فيه محمد الشهري وميلا الزهراني، عبدالله السدحان، وعبدالإله السناني، ومهند حمدي، وزهرة عرفات، وليلى السلمان، وهند محمد، والعمل من إخراج جودت مرجان.