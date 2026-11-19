ترفيه

محمود راتب لسه مكمل في نشاطه الفني بأغنية جديدة اسمها «في ناس واحشاني»، واللي نزلت وشافت تفاعل من الجمهور. الأغنية دي جت في قالب عاطفي، وكتب كلماتها الشاعر مصطفى عبد الرحمن، ولحنها محمود راتب نفسه، وتوزيع وليد ميمني.

وعشان يكمل الحالة الوجدانية للأغنية، المخرجة رندلى قديح أخرجت الكليب اللي اتصور في لبنان برؤية بصرية مناسبة لمود الأغنية.

بعيداً عن الغناء، محمود راتب بيجهز نفسه لدخول عالم المسرح من خلال مشاركته في عرض «حبيبتي من تكون». المسرحية دي بتناقش جوانب من حياة الفنان عبد الحليم حافظ، ومحمود هيجسد فيها شخصية الدكتور هشام عيسى، وهو الطبيب اللي ارتبط اسمه برحلة العندليب، وهيقدم من خلال الدور ده العلاقة الإنسانية اللي كانت بينهم.

الموضوع بالنسبة لمحمود راتب ليه خصوصية كبيرة، لأنه من أقارب عبد الحليم حافظ، وده بيدي لتجسيده لشخصية مرتبطة بحياة العندليب طابع عائلي وإنساني مختلف.

بين ترويج أغنيته الجديدة وتجهيزاته للمسرحية، محمود راتب بيحاول ينوع تجاربه الفنية في الفترة دي، وبيجمع بين الغناء وتقديم شخصية مرتبطة بتاريخ واحد من أهم نجوم الغناء في مصر.

يا ترى مين فينا لسه بيسمع عبد الحليم حافظ في 2026؟