تووليت طاير على واشنطن.. بس في خناقة مستنياه

ترفيه

تووليت رايح واشنطن يوم 5 نوفمبر عشان يحيي حفلة غنائية، وهيقدم فيها مجموعة من أشهر أغانيه، بالإضافة لأغاني ألبومه الجديد "صديق البرنامج".

الألبوم ده فيه 10 أغاني متنوعة.

بس الحفلة دي جاية في وقت فيه دراما، لأن الملحن وليد سعد دخل في خناقة مع تووليت (اللي اسمه خفاجي) واتهمه إنه سرق لحن أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا" اللي غنتها لطيفة سنة 2009 من ألحانه وكلمات نادر عبد الله، واستخدمه في تراك دعائي لإعلان شركة.

وليد سعد مكنش ساكت وكتب على تويتر إن تراك تووليت الجديد مسروق من لحن أغنية لطيفة من ألحانه.

بصراحة، يعني تروح أمريكا وأنت عندك اتهام بالسرقة اللحنية دي حركة جريئة، بس يا ترى الجمهور في واشنطن هيلاحظ الفرق ولا هيسحلوا مع المزيكا؟