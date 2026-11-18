ترفيه

أحمد مكي رجع القاهرة عشان يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل «الفلكي» يوم السبت المقبل، والعمل ده هيكون موجود في موسم دراما رمضان 2027.

الحقيقة إن صناع المسلسل بدأوا تصوير من غير مكي عشان كان مشغول في عمل تاني، بس دلوقتي بدأت التحضيرات تكثف عشان يخلصوا أكبر قدر من المشاهد قبل رمضان. المثير في الموضوع إن مكي داخل بتجربة درامية مختلفة، وده مخلي الجمهور في حالة ترقب عشان هيبعد عن الكوميديا اللي اتعودنا عليها السنين اللي فاتت.

المسلسل من تأليف أحمد مراد وإخراج أبو بكر شوقي وإنتاج سينرجى، وبيشارك في البطولة مجموعة نجوم زي جيهان الشماشرجى، جهاد حسام، أحمد كمال، عمرو عابد، وسوسن بدر.

تفتكروا مكي في الدراما هيكون أقوى من الكوميديا؟