ترفيه

محمد عدوية بدأ ينفذ مشروعه الموسيقي اللي مجهزينه للموسم الشتوي، وأول خبطة كانت أغنية «في قصته». عدوية قدم الأغنية في فيديو كليب بيناقش موضوع الخداع في العلاقات العاطفية، والأغنية دي من كلمات وألحان مروان السداوي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

الأغنية دي هي بداية إصدارات ألبومه الجديد اللي هيضم خمس أغنيات، وتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين. عدوية حكى قبل كده إنه درس تجارب مختلفة وتابع اتجاهات السوق الموسيقي قبل ما يختار أغاني الألبوم، عشان يقدم أعمال تضيف لمشواره الفني مش مجرد أغاني بتنتشر بسرعة، وأكد إن الألبوم فيه ألوان موسيقية متنوعة.

النشاط ده بيجي بعد ألبوم «جوة عيني» اللي نزله في أغسطس الماضي وكان فيه خمس أغنيات. الألبوم ده كان متنوع جداً، زي أغنية «في حتة تانية» (كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري)، وأغنية «هلم بفراقي» (كلمات هشام صادق، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام)، و«أنا رحت» (كلمات عليم، ألحان إسلام رفعت، توزيع فهد).

كمان كان فيه أغنية «اللي ناسيني» اللي عدوية لحنها بنفسه من كلمات يحيى مرسي وتوزيع ميدو الليثي، وأغنية «شكك في محله» من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع فهد.

عدوية شايف إن والده الفنان الراحل أحمد عدوية هو الصوت الأقرب لقلبه ومصدر إلهامه، بس في نفس الوقت مهتم يبني شخصيته الغنائية المستقلة. وذكر إن السوشيال ميديا ساعدت في إعادة انتشار أغاني قديمة ليه، وشايف إن نجاح الفنان مش بس في الجديد، لكن في قدرة أغانيه إنها تعيش مع الناس.

الفترة اللي فاتت عدوية كان شغال في تترات مسلسلات وحفلات غنائية بجانب تجهيزاته الجديدة عشان يفضل متواصل مع جمهوره ببصمته الخاصة.

تفتكروا عدوية هيقدر يخرج من عباءة والده ويحقق معادلة النجاح المستقل؟