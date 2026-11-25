ترفيه

إلهام وجدي لسه بتصور دورها في مسلسل "غرفة التحقيق" اللي هيتعرض الفترة الجاية. المسلسل بيجمع في بطولته مجموعة من الفنانين هما عمر السعيد، وإلهام وجدي، وتميم عبده، ومحمد نشأت، ومحمد سليمان، وهو من تأليف شادي عبد الله وإخراج عمرو قورة.

القصة بتدور في إطار بوليسي تشويقي عن فريق تحقيق ثابت بيتعامل مع جرائم وقضايا غامضة، وكل قضية فيها أسرار ومفاجآت بتخلي الواحد متحمس يعرف الحقيقة. الحلو إن العمل مش مجرد تحقيق بوليسي تقليدي، لا ده داخل في تحليل الشخصيات ودوافعها النفسية والإنسانية عشان يورينا إيه اللي بيوصل الناس لارتكاب الجرائم دي، وده بيخلق ميكس بين الغموض والتحليل النفسي والدراما.

تفتكروا هنشوف فيه قضايا معقدة فعلاً ولا هيكون نمطي؟