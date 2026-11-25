ترفيه

محمد رمضان واثق جداً في اللي بيقدمه، لدرجة إنه وصف مسلسل "عشماوي" اللي بيصور مشاهده حالياً بأنه "أقوى مسلسل عملته في حياتي".

المسلسل ده مش مجرد دور واحد، لأن رمضان هيقدم فيه أكتر من شخصية، وكل واحدة ليها أداء وتفاصيل مختلفة تماماً عشان تليق على طبيعة الأحداث. وفعلاً الشغل ماشي على نار، لأن الفريق خلص تصوير 15 حلقة خارجية، ودلوقتي بيجهزوا لنقل التصوير للمشاهد الداخلية في السجن، واللي هتتنفذ في ديكورات مجهزة في مدينة الإنتاج الإعلامي وبعض الاستوديوهات واللوكيشنات الخارجية.

الخطة دلوقتي هي تكثيف التصوير في الفترة الجاية عشان يخلصوا كل المشاهد اللي فاضلة، لأن المسلسل مجهز للمنافسة في الموسم الدرامي لرمضان 2027.

وبعيداً عن التمثيل، محمد رمضان شارك جمهوره في فيديو على فيسبوك إن عنده كمية أغاني كبيرة هيطرحها قريب مع مجموعة من صناع المزيكا، ومن ضمنهم أغنية جديدة مع عصام صاصا.

بصراحة، فكرة تقديم أكتر من شخصية في مسلسل واحد دي مخاطرة كبيرة، بس لو طلعت زي ما محمد رمضان شايفها، يبقى إحنا قدام حاجة مختلفة فعلاً. تفتكروا هيقدر يتقمص كل الشخصيات دي من غير ما يقع في فخ التكرار؟