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علي قاسم دخل في تفاصيل مشاركته في مسلسل «عنبر الموت»، وأكد إن جودة الكتابة كانت السبب الأساسي اللي خلاه يتحمس للمشروع. الحكاية بدأت لما المنتج كريم الشناوي بعت له أول عشر حلقات، ومن أول ما قرأ الحلقة الأولى لقى إن العمل مكتوب بعناية كبيرة في القصة وتفاصيل الشخصيات، وده اللي خلاه يكمل قراءة باقي الحلقات.

قاسم بيحب النوع ده من الأعمال الدرامية وكان يتمنى يخوض تجربة زي دي، وشايف إن السيناريو كان من أهم العوامل اللي شجعته، خصوصاً إن الشخصيات فيها تفاصيل جذابة بتسمح للممثل إنه يقدم أداء مختلف.

وبالنسبة للدور اللي بيقدمه، فهو بيجسد شخصية «رأفت شاكر»، ووصفها بأنها شخصية صعبة بس مكتوبة بشكل كويس، وده بيسهل عليه فهم أبعادها النفسية والدرامية. وبيشوف إن مستوى الكتابة ده بيدي مساحة أكبر للفنان عشان يقدم أداء مميز، وعشان كدة كان متحمس للتجربة دي، وبيتمنى يقدمها بالشكل اللي يرضي الجمهور.

على مستوى فريق العمل، المسلسل ده بيجمع علي قاسم مع الفنانة منة شلبي لأول مرة، وفي نفس الوقت بيجدد تعاونه مع المخرج تامر إسماعيل للمرة الخامسة، وهو سعيد جداً بالتعاونات الناجحة دي وبيطمح لأعمال تانية سوا الفترة اللي جاية.

علي قاسم أكد كمان حبه للتمثيل ورغبته في التطور في المجال ده، وقال إن الشغف هو اللي بيخليه يدور على تجارب جديدة ويطور أدواته الفنية، وفي الآخر عبر عن أمله إن «عنبر الموت» يخرج بالمستوى اللي بيطمح له صناع العمل ويعجب الناس، خصوصاً مع الاهتمام بتفاصيل السيناريو.